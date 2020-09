Peter Crouch destrozó al Manchester United por no fichar a Raúl Jiménez

En este último mercado de pases europeo (que no cerró) se formó una novela alrededor de Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton. Luego de una extraordinaria temporada en Premier League, el mexicano sonó para fichar por equipos importantes como Juventus, Manchester United, Liverpool, Arsenal o Real Madrid, por ejemplo.

Lamentablemente para él y para sus fanáticos ningún equipo de estos lo contrató, por lo que ya comenzó un nuevo ciclo con los Lobos. Esto enfadó completamente a un atacante histórico del futbol inglés, Peter Crouch, quien se indignó con los Red Devils por no intentar sumar al 9 del momento.

Raúl Jiménez, luego de tantos rumores, se quedó en Wolverhampton (Getty Images)

En diálogo con Daily Mail sostuvo: "¿Por qué no se lanzaron por un delantero, como Raúl Jiménez del Wolverhampton? La defensa necesita más fortaleza, ¿por qué se están centrando en Sancho en lugar de buscarle compañero a Harry Maguire? Sancho es un jugador sensacional, no me entiendas mal, pero ¿cuánto mejoraría a Martial, Rashford y Greenwood? Todos pueden ocupar las mismas posiciones. Los 115 millones podrían ser mejor invertidos en otra posición".

La leyenda del futbol inglés Peter Crouch, indignado con el United (Getty Images)

"Tenía muchas esperanzas puestas en el United este verano, pero, una vez más, la manera en la que han afrontado el mercado de fichajes me ha dejado confundido. Parece que compran buenos jugadores, como Donny van de Beek, pero no parece que tengan una estrategia. Si tienes a Paul Pogba y a Bruno Fernandes, ¿para qué necesitas a Van de Beek?", apuntó desilusionado el crack inglés.

Cabe destacar que el mercado de pases europeo cerrará el próximo 5 de octubre, por lo que todavía hay tiempo para que el Manchester United u otro club dé un golpe en la mesa y ponga una millonada por llevarse a Raúl Jiménez. Si esto no sucede, seguiremos disfrutando al oriundo de Tepejí del Río en un equipo en donde se siente más que cómodo.

Lee También