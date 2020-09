Pirlo habló sobre la adaptación de Arthur a la Juventus: "Necesita tiempo"

Gestionando uno de los trueques más destacados del mercado de pases luego de entablar conversaciones durante varias semanas, Juventus y Barcelona llegaron a un acuerdo y oficializaron las transferencias de Miralem Pjanić y Arthur Melo.

Mientras que el futbolista de Brasil salió de la Liga Española para llegar a La Vecchia Signora, el de Bosnia y Herzegovina hizo lo propio dejando la Serie A e incorporándose a las órdenes del elenco Blaugrana. Por lo pronto, todo indica que ambas partes quedaron satisfechas por el convenio firmado hace unas cuantas semanas.

El ex hombre de Gremio, por lo pronto, continúa adaptándose a las exigencias de la Juve, equipo en donde ya tuvo el privilegio de debutar oficialmente en el primer equipo. A poco de cumplirse la hora de partido ante la Roma por el torneo local, el futbolista saltó al campo de juego para aportar su calidad e ir en busca de la victoria.

Ya en conferencia de prensa, Andrea Pirlo analizó el presente de Arthur y explicó que su poco rodaje se debe a que el ex hombre del Barcelona "viene de seis meses de inactividadad". "No jugaba con el Barcelona porque tuvo problemas con el club. Luego vino el confinamiento y después no jugó", completó.

"Llegó a una liga nueva, a un equipo diferente y a una manera de entrenar diferente. Necesita tiempo. Es joven, mejorará. Está trabajando cada día para estar mejor y lo veremos en el campo con el transcurso del campeonato", continuó el DT de la Juventus.

