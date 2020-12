Pjanic sobre su presente en Barcelona: "No entiendo por qué no juego"

En diálogo con La Gazzetta dello Sport, Pjanic abrió la polémica mostrándose muy molesto por no tener más chances en Barcelona.

"Quiero jugar más, eso es lo que quiero. Honestamente, ni siquiera entiendo el porqué de esta situación. Está claro que quiero jugar mucho más. Sé que puedo dar mucho, y cuando el entrenador me ha dado la opción, siempre he respondido. Lo hice bien, hice buenos partidos. Más que eso, no sé qué puedo hacer. Estoy entrenando, estoy listo", expresó.

Desde que llegó a España, jugó solamente 551 minutos, y Ronald Koeman no lo tiene en cuenta para los duelos más importantes.

Además, en la previa del duelo ante Juventus por la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League, recordó su pasado en el conjunto de Turín.

"La Juve siempre estará en mi corazón, sigo al equipo cada vez que puedo, el sorteo me hizo feliz pero por desgracia no pude jugar ante los tifosi en Turín, habrá otras ocasiones, a la Juve siempre le deseo lo mejor pero mañana queremos ganar".

Para cerrar, lo pusieron entre Messi y CR7: "Son dos jugadores que no están bien cuando no ganan. Siempre lo dan todo, siempre se desafían, siempre se marcan nuevas metas, actitud que los ha llevado a ser los mejores de estos 10-15 años. Dos tipos locos, ejemplares", soltó.

