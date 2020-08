Plan B: en caso de no seguir, Barcelona ya tendría definido al reemplazante de Messi

Recibiendo una nueva y dolorosa frustración a raíz de otra dura eliminación de Champions League, el futuro de Lionel Messi dejó de ser claro en vistas al inicio de la próxima temporada. Barcelona, entrando en crisis a raíz de la hipotética salida del argentino, pasó a diagramar una profunda reestructuración para convencer al argentino que lo ideal es seguir en el club.

Aunque desde la institución Blaugrana, por cuestiones lógicas, apuntarán todos los cañones a buscar que La Pulga se quede en el club, distintos portales del Viejo Continente lanzaron en las últimas horas que la directiva Culé habría comenzado a analizar distintas alternativas para suplantar al rosarino en caso que sea necesario y llegue el momento.

En las últimas horas, portales como The Sun y Tuttosport exteriorizaron que la cúpula dirigencial de la institución de la Liga Española se habría puesto a trabajar en torno a un posible escenario en el que Messi tome la decisión de salir del club y dejar su enorme puesto vacante.

Coincidiendo en el eje central de la noticia, ambos medios aseguraron que Barcelona habría posicionado su atenta mirada en Paulo Dybala, a quien verían como el reemplazante ideal de Lionel. Vale destacar que La Joya, a raíz de su nivel desplegado en los últimos años, está en el radar de diversos pesos pesados del Viejo Continente.

Aunque no quedan dudas que el argentino es una de las principales figuras de La Vecchia Signora, los Blaugranas buscarían sacarle provecho a la situación que Paulo actualmente vive en Italia: por lo pronto, Dybala y la Juve no llegan a un acuerdo para arreglar la renovación de contrato del artillero, por lo que la relación entre ambas partes no sería de las mejores.

