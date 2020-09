Pochettino: "Mi nombre no pega mucho con el Barcelona"

Una ola de rumores comenzó cuando Barcelona perdió 8-2 ante Bayern Munich en la Champions League y Quique Setién fue destituido de su cargo.

Hasta que anunciaron a Ronald Koeman unos días después, de los principales candidatos a asumir como DT según los medios fue Mauricio Pochettino.

Tiempo después de ese acontecimiento, el argentino dialogó con 90 Minutos por Fox Sports y contó sus sensaciones en torno a eso.

"EN NINGÚN MOMENTO RECIBÍ UNA OFERTA DEL BARCELONA"#90MinutosFOX - Mauricio Pochettino aclaró que nadie se contactó con él desde el Blaugrana y que le resultaría difícil dirigirlo por su cariño por el Espanyol. pic.twitter.com/ZSP9H30L5q — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 2, 2020

"Se han dicho muchas cosas, y después se sacan de contexto. Yo siempre dije que me une un lazo muy fuerte con el Espanyol, estuve ahí casi 17 años", comenzó explicando.

Luego, sobre sus palabras tiempo atrás en las que afirmó que nunca podría ir al conjunto catalán por su pasado en el Espanyol, contó: "Estar a las sombras de un gigante como es el Barcelona, tiene un costo emocional, que sufre uno y la familia. Mi nombre mucho no pega con el Barcelona. Quizás me equivoqué en las formas que transmití que sería imposible entrenar ahí en un futuro. Exageré un poco. Pero fueron las circunstancia del momento".

"EXAGERÉ CON MIS DECLARACIONES, PERO MI NOMBRE NO PEGA MUCHO CON EL BARCELONA"#90MinutosFOX - Mauricio Pochettino se refirió a su pasado con el Espanyol y las chances de dirigir en algún momento al conjunto blaugrana. pic.twitter.com/k6CaVXILiH — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 2, 2020

Sobre ese tema, siguió: "Yo creo que esas declaraciones hicieron que cuando salió mi nombre como posibilidad para dirigir al Barcelona, la opinión pública no esté a favor. Pero nunca me llegó ninguna oferta".

Y cerró: "No es una cuestión de capacidad. Yo creo que pasé muchos años en Barcelona, mis hijos también. Es más que un club, no es un equipo de fútbol. Yo soy una persona de mundo, que hice una carrera en el Espanyol, y he sufrido ser de Barcelona con ese equipo. Uno vivió muchísimas cosas, a nivel personal y familiar, que más allá de admirar, es un poco de esto de los valores por los que uno se rige y transmite".

