¿Hora de jugar en Colombia? Carlos Sánchez queda libre el 30 de junio

Sin ninguna duda, Carlos Sánchez ha sido uno de los jugadores emblemáticos de la era de José Pékerman en la Selección Colombia y fue parte de las nóminas en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, siendo pilar de la zona media del campo.

Fue precisamente después de la cita orbital que llegó al West Ham de la Inglaterra, lo cual significó su segundo paso por la Premier League, luego de haber estado con el Aston Villa en las temporadas 2014-2015, 2015-2016.

Sin embargo, una lesión en su rodilla lo sacó de las canchas durante mucho tiempo, no pudo ser tenido en cuenta durante gran parte de la temporada, así que, este jueves, se confirmó que no va más en el equipo ya que no se le renovará el contrato.

Con 34 años, Sánchez termina su contrato en el club inglés y ahora, con su pase en la mano, deberá buscar nuevos rumbos y la gran pregunta que se hacen varios de los hinchas del fútbol colombiano es si lo veremos algún día en la Liga local.

Cabe recordar que 'La Roca' nunca jugó en Colombia ya que hizo parte de las divisiones menores del Danubio, en Uruguay, lugar donde compartió vestuario con Edinson Cavani, ya que en el país no fue visto y emigro a este país en donde se le dio la oportunidad.

���� CONFIRMADO: Pablo Zabaleta, Carlos Sánchez y Jeremy Ngakia no renuevan sus respectivos contratos y dejarán de formar parte del West Ham el 30 de junio. pic.twitter.com/0WGrLeN4ik — West Ham United (@InfoWestHam) June 25, 2020

Se espera que en los próximos días se sepa cuál será el futuro del veterano jugador y saber si hay posibilidad de que haga parte de algún club en el FPC, aunque con la crisis económica debido a la pandemia del nuevo coronavirus será difícil acercarlo a una cifra como las que se manejan en Europa.

