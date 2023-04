El Manchester City y el Arsenal se disputarán lo que será laPremier League inglesa en estos últimos tramos de la temporada, hecho que pone a Pep Guardiola y Mikel Arteta en los ojos de todos los fanáticos del fútbol inglés.

En este sentido, y como bien puede recordarse, ambos protagonistas se mostraron como 2 de los constructores del equipo celeste que hoy en día puede verse. Sin embargo, hace ya algunos años, el ex jugador del Everton decidió marcharse para formar su propia carrera de entrenador.

A su vez, el partido entre Manchester City y Arsenal por Premier League del 26 de abril del 2023 podrá verse en VIVO por Star+ en Lationamérica a excepción de México.

Pep Guardiola y Mikel Arteta: ¿Qué pasó entre ambos?

En este contexto, debe decirse que Pep Guardiola y Mikel Arteta estuvieron juntos en Manchester City desde lo que fue el retiro del jugador en el año 2016 hasta su arribo a Arsenal en 2019, hecho que lo puso por casi 3 años en el banco de los vigentes campeones.

Sin embargo, tras años en este cargo secundario, el español decidió seguir su propio camino y se impuso como primer entrenador del Arsenal en el año 2019, club en donde jugó más de 150 partidos entre 2011 y 2016.

Consecuentemente, se ´pudo dar a conocer que la partida de Arteta del Manchester City encuentra también un fundamento. De esta forma, según el diario "The Mirror", el ex Real Sociedad quería convertirse en el primer entrenador de los "Citizens" una vez que Guardiola deje el cargo, hecho que no se terminó dando tras la renovación de su contrato.

De esta manera, y con su intención de ser entrenador profesional, el español terminó arribando a Arsenal hace ya casi 4 años, lugar en donde se muestra como protagonista de la Premier League y aspirante al título.