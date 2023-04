El título en juego: alineaciones para Manchester City vs. Arsenal por la Premier League

Manchester City y Arsenal juegan el partido definitorio que puede definir la Premier League de Inglaterra. Por la jornada 33, se enfrentan en Etihad Stadium donde los Citizens quieren acortar la ventaja con respecto a los Gunners, que lideran y pueden sentenciar su camino al título si dan el golpe de visitante. A continuación te contamos las posibles alineaciones para este trascendental duelo.

Los Skyblues de Pep Guardiola están en un momento inmejorable con un invicto de más de dos meses, ya que su última derrota fue el 5 de febrero ante Tottenham por Premier League. Desde ahí, encarriló el rumbo en el torneo para quedar a cinco unidades del líder Arsenal con dos partidos menos. Además, viene de ganar a Sheffield United en la semifinal de la FA Cup y de llegar a semifinales de Champions League tras eliminar a Bayern Múnich.

El conjunto londinense que comanda Mikel Arteta está en un momento irregular y se ha complicado su camino al título, ya que acumula una racha de tres empates de forma consecutiva (Liverpool, West Ham y Southampton). Para seguir dependiendo de sí mismo en la misión de ganar la liga inglesa, debe ganar en el Etihad, lo que le permitirá llegar a los 78 puntos contra los 70 de su rival.

NOVEDADES DE LOS EQUIPOS

Guardiola no puede contar con Nathan Aké debido a una lesión en los isquiotibiales. Es la principal baja para Manchester City para este duelo, en donde la gran duda pasa por la presencia de Bernardo Silva o la de Riyad Mahrez. El buen rendimiento del argelino en la semifinal de FA Cup ante Sheffield (hat-trick incluido) le permitiría seguir en el once titular.

Arteta, por su parte, ha sufrido durante los últimos partidos por la baja de William Saliba por lesión. Rob Holding debería seguir en el once titular, aunque su presencia no ha logrado olvidar al francés. No se descarta que el director técnico español meta algún cambio sorpresa.

ALINEACIONES PARA EL PARTIDO

EL POSIBLE 11 DE MANCHESTER CITY

Manchester City saldría al Etihad con Ederson Moraes; Manuel Akanji, Rúben Dias, Aymeric Laporte; John Stones, Rodri; Riyad Mahrez, Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne, Jack Grealish; y Erling Haaland en su alineación titular.

EL POSIBLE 11 DE ARSENAL

Por su parte, Arsenal iría en busca del triunfo con el siguiente once titular: Aaron Ramsdale; Ben White, Rob Holding, Gabriel Magalhães, Oleksandr Zinchenko; Martin Odegaard, Thomas Partey, Granit Xhaka; Bukayo Saka, Gabriel Jesús y Gabriel Martinelli.