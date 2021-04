Quedó libre con Gallardo, hoy hizo un gol y es el tercer máximo anotador argentino de LaLiga

Muchas personas opinan que las camisetas de los equipos grandes no son para cualquiera. Existen un montón de casos de futbolistas que la rompieron en muchos lados, pero cuando se pusieron una camiseta en particular no rindieron como lo solían hacer. En Argentina, un país exigente si de la pelota se trata, pasó muchas veces tanto en River como en Boca.

Lo más curioso es cuando un jugador no anda bien en uno de estos clubes pero después rinde mucho en Europa, donde se supone que la vara está más alta. En este caso, hoy le tocó a un exjugador de la Banda anotar un gol muy importante, darle el triunfo a su equipo y transformarse en el tercer argentino más goleador de la presente edición de LaLiga.

El jugador en cuestión es nada más ni nada menos que Lucas Boyé, que no solo vistió la camiseta millonaria, sino que salió de sus inferiores. El delantero anotó el gol del triunfo para que el Elche pueda salir de la zona roja de la tabla y ya suma seis en lo que va del campeonato. Es el tercer máximo anotador albiceleste de la competencia, por detrás de Lionel Messi y Ángel Correa.

+ El gol de Boyé

�� @elchecf está consiguiendo tres puntos importantes para salvarse del descenso gracias a este gol ⚽️ de Lucas Boyé (@LucasBoye1) ���� pic.twitter.com/ESScdWfVSr — Tomás Vetere (@totovetere) April 24, 2021

El santafesino no tuvo un gran paso por Núñez, habiendo anotado apenas 2 goles en 32 presentaciones. De la mano de Ramón Díaz subió a primera, tuvo más chances con Marcelo Gallardo y se fue a préstamo Newell's, donde tampoco pudo mostrar su mejor potencial. Tiempo más tarde no renovó su contrato y quedó libre.

La carrera de Lucas Boyé por Europa

Luego de no poder demostrar su mejor versíon en Argentina, el delantero partió hacia el exterior para continuar su carrera en el viejo continente. Allí se transformó en jugador del Torino y disputó 43 partidos, anotando 3 goles. Luego, empezó a ser cedido a distintos clubes del continente.

Tras pasar por el Celta de Vigo, AEK de Atenas y Reading, Lucas llegó al Elche con el objetivo de sumar varios minutos con varios argentinos como compañeros. En este equipo es donde más minutos disputó en su carrera y está pagando con goles: lleva seis tantos y dos asistencias.

