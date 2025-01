Está entre nosotros el nuevo jugador de Alianza Lima, quien se pone lo más pronto posible, bajo las órdenes del equipo del pueblo. Veremos de qué será usado por Néstor Gorosito, quien considera siempre el buen pie y el talento por encima de lo físico, según comentan en Argentina. Ese es un asunto que se verá cuando esté trabajando junto a sus compañeros. Mientras eso suceda, vamos a jugar un poco a entender por qué tiró la declaración más fuerte de la temporada que recién acaba de empezar, hace algunos días.

¿Qué dijo Miguel Trauco sobre Universitario de Deportes?

Miguel Trauco en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue consultado sobre su hinchaje por Universitario de Deportes. Y El Genio no anduvo con rodeos, demostrando que su corazón palpita por colores, lejanos a Alianza Lima. Siendo esto, una bomba totalmente fuerte dentro del universo de la Liga 1: “Eso no va a cambiar, yo soy hincha de la ‘U’. En su momento no pensaba regresar al fútbol, y en este momento que era una oportunidad, no se comunicaron conmigo y eso me duele”.

¿Cuál es la promesa de Miguel Trauco hacia Alianza Lima?

Siendo bastante claro en sus conceptos, el lateral izquierdo o volante mixto en su último equipo de Brasil: Criciúma. A la hora de poder exponer lo que será su labor en Alianza Lima, demostrando que es un profesional a carta cabal. Dejando de lado su amor por Universitario de Deportes, para dejar la vida ahora en el cuadro rival de toda la vida: Alianza Lima. Fuerte situación la que se vivirá en las siguientes jornadas deportivas: “Solo van a tener de mi parte mucho trabajo y sacrificio”.

ver también Néstor Gorosito cometió primer gigantesco error en Alianza Lima y no tendría perdón

ver también Brian Farioli tomó radical postura y denuncia a Alianza Lima por no ficharlo

Es más, Miguel Trauco, no solo no dejó de lado sus sentimientos por Universitario de Deportes. Si no, también expuso que no tenía entre sus planes jugar en Alianza Lima, o precisamente en algún otro club del fútbol peruano. Porque entendía que su talento estaba todavía vigente en el ambiente competitivo, del mercado internacional: “No pensaba regresar al fútbol peruano y en este momento que era una oportunidad nunca se comunicaron conmigo”. Todo esto lo precisó ante los medios de comunicación que se acercaron a su llegada a nuestro país.

Miguel Trauco en la Selección Peruana. (Foto: Copa Améica).

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijeron en Alianza Lima sobre el hinchaje de Miguel Trauco?

El encargado del área deportiva, Franco Navarro, destacó lo que se habla últimamente del Genio en las redes sociales. Donde cuestionan su llegada por el amor a Universitario de Deportes: “¿El hinchaje de quién? ¿Por quién? A Miguel Trauco lo conocí en Unión Comercio y jugó por la ‘U’, sí. Después a nivel profesional es lindo poder jugar en el equipo que uno es hincha, muy pocos lo pueden lograr, pero cuando entras al fútbol profesional, es eso, la misma palabra lo dice. Donde te toque estar tienes que demostrar profesionalismo”.