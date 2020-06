Raúl Jiménez respondió a los rumores del interés de la Juventus

Hace unas semanas se instaló el fuerte rumor que vincula a Raúl Jiménez con la Juventus y el Manchester United, entre otros equipos. Las grandes actuaciones del mexicano en el Wolverhampton provocan que el interés de clubes enormes de Europa no sean para nada sorpresivos.

El delantero tuvo una temporada espectacular hasta el parón del futbol por la pandemia, por lo que sin dudas será uno de los protagonistas en el próximo mercado de pases. Medios italianos aseguraron que La Vecchia Signora lo está siguiendo muy de cerca y a eso se le suma la gran necesidad de la institución inglesa en vender al ex-América, por lo que formar una dupla con Cristiano Ronaldo es posible.

Raúl Jiménez en entrenamiento con los Lobos (Getty Images)

El propio Raúl Jiménez, en una entrevista que mantuvo con Jessica Coch, respondió a estos rumores: "Es algo muy padre, no sé si serán ciertos, son rumores. Ya que estén hablando de mí, diferentes equipos como Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester City, Manchester United, Liverpool... Son equipos que en la historia del futbol son importantes".

"Que te estén mencionando ahí, quieras o no, algún rumor les llegará a ellos también entonces por ahí se puede abrir (la oportunidad). Es algo increíble estar en el radar, sean rumores ahí, y en boca de esos equipos. Es algo bueno para seguir creciendo, esforzándome y tomarlo como un aliciente para que eso, si se hace posible, dar más todavía para logarlo", confesó el atacante.

"¿Mi equipo soñado? El que me toque sería algo increíble. Imagínate que ahorita te digo uno y al final me voy al otro, me lo van a reprochar todo el tiempo, me meto en problemas", reveló entre risas el orindo de Tepejí del Río.

