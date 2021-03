Diego Lainez confirmó estar más maduro en esta etapa con Real Betis

Antes de contagiarse de coronavirus, Diego Lainez demostró por qué Real Betis le compró su carta al América. Es cierto que, en su primer año y medio en España, al joven mexicano le costó adaptarse, pero la realidad marcó que en la temporada 2020/21, precisamente en el segundo semestre, repuntó su nivel.

Tras superar la enfermedad mencionada, el nacido en Villahermosa recuperó la titularidad en el encuentro del fin de semana pasado ante Cádiz y podría volver a repetir, si Manuel Pellegrini así lo dedice, en la jornada 26 de La Liga de España, el próximo lunes 8 de marzo, ante Alavés en el Benito Villamarín.

"Ha sido un buen año para mí. Me he sentido muy bien, con una madurez que ha ido en progresión. Ahora me toca seguir trabajando y poniendo más compromiso de mi parte. El Betis está en una dinámica muy positiva. El equipo encontró una fórmula y aumentó su compromiso", comentó en plática con su club.

Antes de enfrentar a Alavés, Diego Lainez realizó un pequeño análisis sobre lo que enfrentarán: "Es complicado por la entrega que tienen y el talento de los jugadores de arriba. Unidos hemos sido capaces de tener mejores resultados. Arrancamos el 2021 con el pie derecho, compromiso y ganas".

Remontada en la tabla de La Liga

Con cuatro victorias en los últimos cinco partidos, Real Betis dio un giro radical en las ubicaciones de España. Actualmente, el equipo que también cuenta con el mexicano Andrés Guardado y el argentino Guido Rodríguez marcha en la sexta colocación con 39 puntos cosechados.

