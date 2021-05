Real Madrid: el entrenador que gana enteros para Florentino gracias a su mano dura

No será una decisión que veamos tomada a corto plazo. Real Madrid no tendrá prisa en anunciar al sustituto de Zinedine Zidane para la próxima temporada. Florentino Pérez sabe que las opciones no son muchas, aunque la Euro podría abrirle alguna otra posibilidad. Dicho esto y hasta aquí, una buena parte de la directiva Merengue tiene a Antonio Conte como el mejor parado ahora mismo.

Según apuntan medios de la capital española, el italiano cuenta con el aval de una buena parte de la directiva, aunque preocupan sus formas en un vestuario en el que la salida de ZZ dejará una cicatriz evidente. Sumado a esto, que su esquema no cuenta con extremos como Vinicius, Asensio o Rodrygo hace que todavía no se lancen al precipicio por su fichaje.

La necesidad de empezar desde cero con puño de hierro, a su favor

En Real Madrid no quieren rebeliones o jugadores que pretendan tener más poder incluso ahora que se han quedado sin su principal protector. El club pretende una revolución de plantilla y pesos pesados que no solo de paso a una nueva generación sino que de lugar a nuevo métodos de trabajo y planeación deportiva que no han sido vistos en los últimos años.

Que Conte sea el único de los candidatos nombrados hasta ahora que ha triunfo en 2 de las grandes ligas europeas también juega a su favor. El monopolio construido con Juventus desde 2012 y aquella espectacular Premier League con Chelsea también le dan enteros en una de las corrientes de la directiva. Dicho esto, preocupan las pobres actuaciones de sus equipos en Europa.

Por último, su candidatura subirá o perderá lugares con la situación de Sergio Ramos. El capitán ya le bajó el dedo hace un par de años tras el despido de Lopetegui y en caso de continuar, habrá que ver si se le puede convencer de trabajar codo a codo con el italiano.

