Real Madrid: ¿Qué pasa con Mbappé tras el adiós de Zidane?

Su marcha dejará un legado sin precedentes en el equipo, al igual que un mar de dudas pensando a futuro. Zinedine Zidane y Real Madrid han separado oficialmente sus caminos en lo que es la noticia del día en el viejo continente. Mientras buscan al reemplazante del francés, las miradas de todo el mercado europeo apuntan ahora mismo a Kylian Mbappé y los jugadores cedidos por el equipo blanco en la presente temporada.

MARCA aseguraba ayer que PSG ni siquiera negociará por Mbappé incluso, estando incluso a solo 6 meses de perderle. Leonardo y Al-Khelaifi confían en poder armar un proyecto que acabe con la renovación de la estrella gala y de esta manera garantizarse al crack por los próximo 4 o 5 años. La noticia de la marcha de Zizou, ha caído como un mensaje divino en el Parque de Los Príncipes.

Y es que el ídolo y principal motivo de Mbappé para cambiar Paris por Madrid era justamente el poder ser entrenado por su héroe. El jugador de 20 años nunca ha negado su admiración Zidane y ahora que no podrá dirigirle en el Bernabéu, habrá que esperar por lo que el entorno de Kylian trate de aconsejarle. Que Antonio Conte, emblema puro de la disciplina y el no favorecimiento de los nombres por sobre el equipo vaya ganando metros, sin dudas no ayuda.

¿Y los cedidos?

Odegaard, Ceballos, Jovic, Bale, Kubo, Brahim y Jesús Vallejo parecían sentenciados en caso de que el francés continuase. El francés nunca los acabo de tener en cuenta y ahora, volverán a Madrid buscando ganarse un lugar en el once. Con solo el caso del gales como primordial para la directiva de cara a enviarle lejos del Bernabéu, habrá que ver si quienes iban a ser moneda de cambio para traer a Kylian Mbappé no terminan siendo tenidos en cuenta por el que será el reemplazante a partir del próximo 1 de julio, de Zinedine Zidane.

