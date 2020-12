La pregunta que no le gustó nada a Zidane: "Aquí no pasa eso"

Este miércoles, Real Madrid visitará al Elche con la obligación de ganar para no darle respiro al Atlético Madrid, con quien está en igualdad de puntos en la cima de la tabla de posiciones de la Liga Española.

+ Atlético Madrid le rescindió el contrato a Diego Costa

+ PSG oficializó la salida de Tuchel

Por eso, en el día previa al encuentro, como es habitual en LaLiga, Zinedine Zidane dio la típica conferencia de prensa.

Sin embargo, una pregunta desacomodó al entrenador francés, que ya está acostumbrado a los cuestionamientos.

Precisamente, a Zizou le preguntaron: "¿Alguna vez un jugador le ha sugerido poner a otro en el equipo?". La tajante respuesta del francés no se hizo esperar.

"Aquí no pasa eso. Yo soy el entrenador y los jugadores no se meten y no se meterán. Ellos luchan,pelean y quieren ganar", aseguró.

No lo hagan enojar a Zizou.

Lee También