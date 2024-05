El presidente de El Nacional, Marco Pazos, destapó un nuevo escándalo en el fútbol ecuatoriano al revelar que el club militar ha recibido ofertas para vender partidos del campeonato ecuatoriano. El directivo confesó que le llegaron a ofertar más de USD 40.000 para perder en la LigaPro.

En diálogo con Federación Postera, el presidente de El Nacional, Marco Pazos, destapó el nuevo bombazo en la LigaPro. “La semana anterior llegaron a mí directamente a ofrecerme que vendamos partidos de El Nacional. Directamente. Esto ya fue denunciado, ya la LigaPro conoce”, afirmó el directivo.

No obstante, la revelación no se quedó solo en ese punto, sino que también el directivo aclaró cuánto dinero le ofrecieron: “40.000 dólares por partido perdido me ofrecían. Nos quedamos sorprendidos. Nunca en la vida esperé algo así”, reveló el presidente.

La denuncia ya ha sido llevada ante las autoridades de la LigaPro y se esperan que las mismas lleven esta queja ante las autoridades de justicia pertinentes del Ecuador. Este es un nuevo escándalo en menos de un año que sacude el fútbol ecuatoriano.

Nacional tuvo varios problemas administrativos a comienzos de año. (Foto: Imago)

En diálogo con la Radio Redonda, Marco Pazos comentó que él ya entregó los nombres de quienes querían comprar los partidos de El Nacional a la LigaPro y otras autoridades. Sin embargo, advirtió que “teme por su vida” ante el delicado momento de seguridad que vive el país.

Las estadísticas de El Nacional en esta temporada

En lo que va de temporada 2024, El Nacional ha jugado 15 partidos, entre todoas las competencias, ganando 6, empatando 1 y perdiendo 8 encuentros. Se quedó eliminado en la Fase 2 de la Copa Libertadores y en la LigaPro es octavo con 18 puntos y ya cambió de entrenador.

¿Qué partidos pedían que pierda El Nacional?

No se ha revelado cuáles eran los partidos que le pedían a El Nacional perder en la LigaPro, sin embargo, el presidente aclaró que la oferta ha sido reciente a su directiva. Al equipo militar le quedan jugar dos partidos en esta primera etapa vs Mushuc Runa y vs Técnico Universitario.