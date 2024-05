Este martes 21 de mayo de 2024 se reveló que aparentemente Hernán Torres había renunciado a su cargo como DT de Emelec, sin embargo, desde el club aclararon cuál será el futuro del entrenador. Torres tendría contrato hasta mitad de año con renovación automática hasta diciembre.

Según reveló Diario Olé,Hernán Torres renunció a su cargo como DT de Emelec, aunque seguiría hasta final de temporada, rápidamente desde el club se ha desmentido esta versión. En el equipo eléctrico cuentan con el entrenador hasta finales de año.

En diálogo con El Canal del Fútbol, el Gerente Deportivo, Óscar Cortés, respondió de manera contundente al futuro del entrenador: “No tenemos información de lo que ha salido en medios (su renuncia) el entrenador y cuerpo técnico y jugadores estuvieron hoy en la práctica entrenando normalmente“, aclaró el directivo.

Por otro lado, Cortés también se refirió hasta cuándo Torres será DT de Emelec: “El profe no tiene ningún inconveniente en su continuación hoy en el club y estar hoy con la entidad. No hay ningún cambio(sobre su continuidad automática hasta finales de diciembre”, terminó de revelar el directivo.

Hernán Torres tiene un contrato inicial hasta mitad de temporada con Emelec. (Foto: Imago).

A Emelec le restan dos partidos para terminar la primera etapa de la LigaPro, la cual ya no ganará y está lejos del primer lugar. Después de los partidos vs Imbabura y vs Libertad el club entrará en un descanso de dos meses y en ese momento se decidirá qué pasa con Torres.

Las estadísticas de Hernán Torres con Emelec

En prácticamente 1 año al frente de Emelec, Hernán Torres ha dirigido 34 partidos con el equipo azul. Solo ganando 12, perdiendo 7 y empatando 15 encuentros, siendo este rubro uno de sus principales cuestionamientos para el estratega. Asimismo, no clasificó a copas internacionales en esta temporada y está lejos también en este año de aunque sea entrar a la Copa Libertadores.

¿Qué torneos jugará Emelec en el segundo semestre de 2024?

A Emelec solo le queda competir en la temporada 2024 por la segunda etapa de la LigaPro y por la Copa Ecuador. Los azules se plantearon para este año pelear por el primer lugar del torneo y también por entrar a algún torneo internacional como la Copa Libertadores y también la Copa Sudamericana.