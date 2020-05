Real Madrid quiere cambiar a James Rodríguez y él podría ir a la Premier League

Después de un paso por Bayern Munich, James Rodríguez volvió a Real Madrid el año pasado. Se especulaba que, ahora sí, era su momento. Lamentablemente, pese a un inicio esperanzador, el crack de la Selección Colombia jugó muy poco en el Merengue. Muchas lesiones, los gustos de Zinedine Zidane. Nadie sabe qué será de su futuro, pero hay algo que está claro: en la Casa Blanca no es prioridad.

Hoy, el diario The Sun de Inglaterra publicó noticias nuevas sobre Paul Pogba, quien, como en todo los mercados de pases, volvió a entrar en el radar de Real Madrid. El volante campeón del mundo con la Selección de Francia está en Manchester United y siempre fue su sueño pasar al club de España.

¿En qué se relación James con Pogba? Según el periódico, el Madrid lo utilizaría como moneda de cambio para fichar al ex-Juventus. Eso sí, también incluiría en la operación a otros tres futbolistas para satisfacer las necesidades de los Diablos Rojos: Odegaard, Brahim y Lucas Vázquez.

Hay realidades que son claras. James no rinde en Madrid. Por Zidane, por las lesiones, por lo que sea, pero él no logra conquistar la titularidad. ¿La Premier League? Un hermoso futuro. Y ahí, en la liga más linda de todas, Pogba no está cómodo.

Por ahora, especulaciones de mercado. Pero no es una locura imaginarse un cambio de estas condiciones que pueda ocupar las necesidades de las dos instituciones.

