Rodrygo y Modrić se encontraron en Twitter para trolear al Barcelona

Aunque Barcelona se encontró con el empate de forma tempranera, Real Madrid nunca bajó los brazos y terminó quedándose con el premio mayor al imponerse por 3 a 1 ante su eterno rival en una nueva edición del Clásico español.

Aún gozando de la victoria ante el conjunto Blaugrana, varios elementos del equipo Merengue se cruzaron a través de las redes sociales para continuar festejando. En esta oportunidad, Luka Modrić y Rodrygo protagonizaron un intercambio más que curioso en Twitter.

Por qué no me devuelves la pared, hijo? �������� — Luka Modrić (@lukamodric10) October 25, 2020

Adjuntando un video donde se puede divisar como el croata le quiso pasar el balón cuando él estaba fuera del campo de juego, el futbolista de Brasil mencionó a su compañero y escribió: "Calma, ¡todavía estoy fuera papá!".

A modo de broma y echándole la colpa al atacante por no devolverle la gentileza, Luka se hizo presente en las respuestas a la publicación en cuestión y replicó: "¿Por qué no me devuelves la pared, hijo?".

Troleando al Barcelona de una forma más que sutil, Rodrygo, agregando una postal donde se lo puede ver junto a Modrić en los instantes previos al tanto del croata para cerrar el partido, indicó: "¡Pero te devolví. papá!".

