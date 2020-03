Real Madrid volvió a perder la cima y El Chiringuito destrozó a Zidane

Poco, muy poco le duró al Real Madrid la cima en la clasificación de La Liga que había conseguido tras derrotar 2-0 al Barcelona en El Clásico.

La derrota 2-1 en su visita al Betis, sumada al triunfo del equipo culé ante Real Sociedad, volvió a relegar a Los Merengues a la segunda colocación.

Donde no se tomaron nada bien esta situación, en especial por la pobre producción de los dirigidos por Zinedine Zidane, fue en el popular programa español El Chiringuito de Jugones.

Y precisamente contra el entrenador francés fue que disparó Josep Pedrerol su munición gruesa: "¿Saben qué es lo más preocupante? Que Zidane no se explica qué le pasa al Real Madrid", expresó el periodista.

Y agregó: "Hace rotaciones sin venir a cuento. Su amigo Benzemá es intocable, aunque no le meta un gol a nadie. Dos goles en doce partidos, uno de penal, el que ayer Ramos le dejó lanzar. Por qué no puso a Mariano si es el único que crea peligro. Y la ocurrencia de Lucas Vázquez. Y por qué no juega Valverde si es el jugador más en forma que tiene".

Para finalizar su editorial al rojo vivo, Pedrerol disparó: "Lo peor es que Zidane es que está perdido, está desquiciando al vestuario. Cero tácticas, cero soluciones y ninguna capacidad de motivar. Este Madrid aburre. Perdón, el que aburre es Zidane".

