Real Madrid ya tomó una decisión con James Rodríguez para recibir el 2020

Otra vez ha sido un semestre dificil para James Rodríguez, cuando parecía que con algunas pinceladas de talento y con el empuje de una afición que lo respalda le alcanzaría para convencer a Zinedine Zidane de darle más lugar en el equipo.

Sobre este fin de año, el colombiano casi no ha tenido minutos con Real Madrid, situación que se agravó con algunas de sus asistencias a las convocatorias del seleccionado de su país cuando se había mostrado indisponible por cuestiones físicas para ser parte del equipo Merengue.

Desde ese 22 de octubre, James no ha vestido la blanca. No ha estado disponible por un viaje por paternidad a su país y otra lesión, rodeada de morbo por pedirle al club que no publique sus partes. Ausente cuatro encuentros, se unió a Colombia y desató la polémica, sobre todo al sufrir en un entrenamiento un problema de tal calibre que obligó al Madrid a informar de su “esguince del ligamento interno de la rodilla izquierda”.

Todo esto hizo plantear un escenario en el que James Rodríguez pudiera cambiar de club para recibir el nuevo año, con pretendientes como Bayern Munich, Tottenham y Manchester United en lista de espera por intentar negociar.

Sin embargo, desde el diario As anunciaron hoy que Real Madrid ya habría tomado la decisión de no transferir al colombiano en el mercado de invierno europeo, lo que le significaría la oportunidad de ganarse un lugar en la segunda mitad de la temporada.

James Rodríguez se reincorporó a las sesiones de entrenamiento con el equipo el 19 de diciembre y apunta a poder volver a tener minutos el 4 de enero, ya de 2020, en el duelo ante Getafe.

Lee También