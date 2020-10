Recapacitó: Troy Deeney, jugador que llamó "perdedor" a Raúl Jiménez, se rindió a los pies del 9 de la Selección Mexicana

Desde que arribó a la Premier League para jugar con el Wolverhampton, Raúl Jiménez no ha hecho más que crecer futbolísticamente y poder explotar toda su jerarquía rompiendo redes en el mejor futbol del mundo. Por este motivo el oriundo de Tepejí del Río no se cansa de recibir elogios constantemente, pero en las últimas horas le llegó uno que sorprendió a todos: el de Troy Deeney.

"Raúl Jiménez es un muy buen jugador. Su ritmo de trabajo en el frente es notable. No les da a los defensores un momento de paz. Puede vincular el juego, puede anotar con el pie izquierdo, con el pie derecho y tiene la capacidad de crecer y ser un jugador mucho mejor y completo. Solo va a mejorar", apuntó el delantero del Watford en entrevista para Talksport. Pero, ¿por qué es noticia su halago?

La imagen de Troy Deeney luego de descender de la Premier League (Getty Images)

La historia entre Raúl Jiménez y Troy Deeney

El 7 de abril de 2019 comenzó todo. Wolverhampton cayó frente al Watford en las Semifinales de la FA Cup de manera agónica. A pesar de que el mexicano marcó el 2-0 parcial en favor de su equipo, las Avispas remontaron al 79´, 90+4´ y 104´ para llevarse la clasificación. Esto, provocó el delirio de la máxima figura del actual equipo de la Segunda División del futbol inglés.

Como Raúl Jiménez había celebrado su tanto con una máscara, algo que no le cayó nada bien a Deeney. "Estoy contento de que se pusiera la máscara, la podría usar ahora mismo también, porque ahora es un perdedor. Entonces, que disfrute la máscara, nosotros obtuvimos la victoria. En ese momento, no vi la celebración; mejor, porque hubiese perdido la cabeza. No puedes hacer esa celebración si no sabes que tienes la victoria segura", aseguró luego del partido el británico.

Desde allí, el karma actuó en favor del ex-América. 20 días después, Raúl se tomó revancha personal: venció al Watford en condición de visitante y aportando con un gol, por lo que comentó: "Cuando anotas, puedes festejar como quieras. No sabes si vas a ganar o perder. Es una tradición mexicana y estoy feliz con ello".

Esto no terminó ahí. Como podrán saber los fieles seguidores de la Premier League, el Watford de Troy Deeney perdió la categoría en julio y actualmente se encuentra disputando la EFL Championship. Raúl Jiménez, por su parte, sigue siendo figura en los primeros planos sin necesidad de "burlarse" de nadie. ¿Por esa razón habrá recapacitado Deeney para ahora halagar al azteca?

