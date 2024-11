Guardiola iguala su peor racha de derrotas en Manchester City y avisa a Ruben Amorim para sus próximos choques en Premier League

Ruben Amorim avisa a toda la Premier League. Su Sporting Lisboa goleó a un Manchester City donde las alarmas se encuentran encendidas y donde Pep Guardiola iguala su peor racha de derrotas desde que el catalán debutase como DT. Se viene un duro compromiso en Brighton el día sábado y la necesidad de retomar el vuelo en la primera división inglesa. Manchester United se frota las manos.

El 4-1 de anoche se une a derrotas por Bournemouth y Tottenham por la Carabao Cup para resumir el duro momento que vive Manchester City. Guardiola vuelve a perder tres partido seguidos desde que lo hiciese por última vez en el 2018. Fue abril de aquel año donde un 3-0 vs Liverpool, otro 2-3 vs Manchester United y un 1-2 vs Liverpool marcaron el final de la peor racha de derrotas de Pep en la élite. Si bien todavía sus hombres están lejos de los 6 encuentros sin victorias firmados por un equipo del ex Barcelona en 2016, las alarmas se encuentran encendidas de cara a lo que viene.

“Cuando pierdes 4-1, ¿Qué puedo decir? Enhorabuena al Sporting CP por el partido. Hicimos una primera parte fantástica, pero ahora nos cuesta marcar…Hay que afrontarlo y levantar a los jugadores. Los jugadores que quieran seguirme estarán ahí. Es fútbol. Quizá lo que vivimos en el pasado sea la excepción”, respondía Guardiola en una rueda de prensa marcada por las dudas en relación con la calidad de la plantilla. La ausencia de fichajes, la plaga de lesiones y la incertidumbre en relación al futuro de Pep, síntomas que en el Reino Unido entienden como vitales para entender lo que le ocurre al campeón de la Premier.

Guardiola pide unión. Lo hace en una campaña donde Manchester City se juega mucho. No solo la ausencia de caras nuevas o las bajas de cada semana han sido el pande cada día. El juicio contra la Premier y un calendario desatado, aristas a vencer y que Pep pide dejar atrás en pro de volver a ser el equipo dominador de otros tiempos: “Hemos tenido estos problemas desde el primer día, pero es lo que hay. Ahora es un momento difícil en cuanto a resultados, pero quiero estar aquí. Quiero luchar y no rendirme, me gusta este reto como entrenador que tengo por delante. No me rindo, quizá la gente esté esperándolo, pero yo no me rindo”.

¿Cuál fue la peor racha de encuentros sin victorias de Guardiola? Hay que irnos hasta 2016 y para encontrar una seguidilla de 6 partidos seguidos sin victorias. 3-3 vs. Celtic, 2-0 ante Tottenham, 1-1 vs. Everton, 4-0 ante Barcelona, otro 1-1 vs. Southampton y una derrota ante Manchester United compusieron aquel capitulo negro. Seis años después, Pep vuelve a encontrarse con un contexto de caídas seguidas impropios para su carrera. La ausencia y sombra de Rodri pesa un mundo.

El dardo de Guardiola a Ruben Amorim

Guardiola felicitó a los vencedores de las últimas horas, así como al nuevo entrenador del Manchester United. Eso sí, hubo dardo a los Red Devils y una realidad que ni siquiera les une en el mismo torneo internacional: “Nos enfrentaremos a ellos dos veces en la Premier League y quizá en la FA Cup, en la Champions League no es posible”.

¿Cuándo se juega el próximo derbi de Manchester?

Amorim debutará en los Diablos Rojos tras la Fecha FIFA y ante Ipswich Town. Los ojos del mundo y por encima de todo los de Inglaterra se ponen en un 15 de diciembre donde Manchester United visitará al City en el Etihad. El ya pronto ex Sporting Lisboa avisa a la Premier y con un Viktor Gyökeres desatado.

