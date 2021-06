¿Rechazó a Barcelona?: Buffon habló su 'fichaje' por el club blaugrana

Gianluigi Buffon fue presentado este martes 22 de junio como nuevo portero del Parma. El italiano regresó al club que lo vio nacer futbolísticamente hace más de 25 años, y al que intentará ayudará a regresar a la Serie A, ya que en la última temporada descendieron a la segunda división.

En su presentación con su nuevo club, el guardameta dio una entrevista al medio 'Sky Sport'. A Buffon le preguntaron sobre su era cierto que había rechazado una oferta por parte de FC Barcelona, a lo que contestó que hubieron dos grandes clubes que lo contactaron, pero no quiso revelar los nombres.

"¿Si rechacé al Barça? Tenía dos ofertas importantes, pero no quería volver a ser suplente. Estaba cansado de ser el segundo. Lo hice en la Juventus por el vínculo que había ahí", dijo el portero.

Publicación en Twitter

Buffon también reveló el porqué se decidió volver al Parma: "La idea fue tomando forma día a día. Hablamos con el presidente al final del partido con la Juve, pero de otras cosas. Al final, me preguntó si iría al Parma y le respondí: 'No sé si puedo jugar en la B, no quiero engañarlo", expresó.

Al final, se lo pensó y aceptó. "Volví al vestuario ese mismo día y le dije al cuerpo técnico de la Juve que estaba feliz de que el Parma estuviera en manos de Krause, tiene un proyecto importante. Me puso de buen humor y empecé a pensar en el regreso. La implicación emocional me trajo de vuelta. El Parma podía darme lo que ningún otro podía. Estoy feliz con el cariño de la gente, ver ciertos lugares que me hacen sentir en casa. Es un lugar que amo tanto...".

Lee También