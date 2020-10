Revelan el trato especial que Cristiano tiene en los entrenamientos de la Juventus: "Nos piden que tengamos cuidado"

Pisando fuerte e imponiendo respeto desde el primer momento en el que desembarcó en Italia, Cristiano Ronaldo supo hacerse un lugar entre los elementos más prestigiosos de toda la Serie A, liga que se potenció de forma categórica gracias a la llegada del ex Real Madrid.

Respetado por sus compañeros y rivales, el crack de la Selección de Portugal no tardó en convertirse en una de las figuras destacadas del certamen local italiano. Pese a ello, en las últimas horas un colega de CR7 derribó uno de los tantos mitos negativos instalados en torno al artillero.

Daouda Peeters, futbolista de La Vecchia Signora, dialogó con RTBF y reveló intimidades del trato particular que Cristiano recibe en los entrenamientos de la Juventus. "El cuerpo técnico nos dice que tengamos cuidado cuando nos enfrentamos con Ronaldo... representa un gran capital para el club", reveló.

Explicando que, en cierta parte, el pedido del equipo comandado por Andrea Pirlo detiene un poco su sed de destacarse por sobre el resto, el volante continuó: "Como joven, no siempre es fácil porque también quieres lucirte, pero debes tener cuidado...".

Cristiano Ronaldo está a 8 goles de convertirse en el máximo goleador a nivel selecciones en la historia del fútbol. Por supuesto, es titular en Portugal que ya juega ante España.



CR7 y un nuevo objetivo... ������ pic.twitter.com/hctfMXB3oI — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 7, 2020

Llenando de elogios a Cristiano por su humildad, Peeters habló sobre el día en el que conoció al artillero y comentó: "Nos conocimos en el gimnasio. Cristiano estaba ocupado en una máquina, me saludó directamente y me hizo preguntas sobre Bélgica y Guinea -su país de origen-. Se dice que es un arrogante, pero no en absoluto: es un gran trabajador como todos los jugadores del equipo, nadie es la estrella".

