Roberto Carlos elogia a James y pide paciencia: "Es un fenómeno"

Todo indica que el panorama de James Rodríguez en el Real Madrid ahora está más complicado que nuca, de cara a lo que será el fin de la temporada ya que se supone de entrada que con el regreso de todos los lesionados de la plantilla, ni siquiera será convocado en muchos de los encuentros que quedan por delante para el equipo merengue.

De hecho, en la última portada del diario Marca hicieron una radiografía de todas las piezas con las que podrá contar Zidane para armar su ataque ideal y ni siquiera tuvieron en cuenta al colombiano ya que se sabe es un "jugador fantasma" en la plantilla para el entrenador francés.

Sin embargo, hay quienes en España y gente muy dentro del club saben de la calidad de James y lo que podría aportar en dado caso y uno de ellos habló en entrevista con Blu Radio y es nada más ni menos que el ídolo de los merengues Roberto Carlos.

"James es un fenómeno, tengo gran cariño por él. Pido un poco de paciencia con él, Zizou hace muchos cambios y cuando él entra lo hace muy bien. Lo más importante es que tenga confianza en sí mismo, que siga entrenando como está, la afición lo quiere muchísimo, es un grandísimo jugador", afirmó el brasileño.

Y agregó: "Tengan un poco de paciencia, hemos cambiado la filosofía del equipo, ya no tenemos 11 titulares sino 25 jugadores. Que cuando James tenga la oportunidad de jugar, lo siga haciendo bien con esa confianza. No puede estar pensando: 'Zizou no me pone o me pone en partidos difíciles'. Que James siga como está, con la inteligencia que tiene. Tengo un cariño increíble por James".

Real Madrid volverá a competencia el domingo 14 de junio contra Eibar en el estadio Alfredo Di Stefano. Ante lo apretado que será el calendario y la larga para, la FIFA autorizó a todas las ligas los cinco cambios y Zidane tiene pensando rotar la nómina, pero es una incógnita si allí aparecerá James.

