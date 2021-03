Sacan a la luz lo que Suárez y Lucas Vázquez se dijeron antes de pelearse

Luego de una primera etapa en la que las decisiones arbitrales fueron uno de los tantos aspectos posicionados bajo la lupa del análisis periodístico, Luis Suárez y Lucas Vázquez se sacaron chispas mediante una pequeña conversación que mantuvieron camino al vestuario.

Intercambiando una serie de palabras y con la tensión escalando de forma progresiva, todo culminó con una serie de empujones que la cámara apenas llegó a registrar. Este lunes, sin embargo, distintos portales del Viejo Continente sacaron a la luz las palabras que el artillero y el defensor cruzaron en el campo de juego.

¡No hay penal! ❌ Real Madrid pidió una mano de Felipe, pero el árbitro Hernández Hernández, con ayuda del VAR, no lo sancionó.



¿Fue correcta su decisión? #LaLigaEnDIRECTV pic.twitter.com/gVxbXZf2ux — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) March 7, 2021

Haciéndose eco de la lluvia de quejas que varios jugadores del Real Madrid exteriorizaron en relación al arbitraje, el atacante Colchonero, cruzando a su par del cuadro Merengue, manifestó: "¿Os vais a quejar después de la Liga del año pasado? Tiene tela chaval".

Sin quedarse callado y tomándose con ironía los dichos emitidos por el jugador uruguayo, el defensor del equipo de Zinedine Zidane replicó: "Es que si no, no la ganáis. O la perdemos nosotros o no la ganáis". Mientras otros jugadores del Atleti se sumaban a la discusión, Suárez, a modo de remate, cuestionó: "¿Y cómo la ganásteis vosotros?". Afortunadamente, luego de los empujones iniciales, la situación no escaló a mayores y todo quedó allí.

