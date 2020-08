Se calentaron: Aristizábal y Córdoba se cruzaron fuerte en un debate de ESPN

Volvieron los partidos de la UEFA Champions League y en la jornada del viernes, Manchester City y Lyon de Francia lograron avanzar a los cuartos de final del torneo europeo. En el último programa de ESPN Radio Colombia sus panelistas hicieron el respectivo análisis de lo que ocurrió durante esta instancia del campeonato.

Sin duda alguna, la caída del Real Madrid sorprendió a todos los futboleros y teniendo en cuenta esta eliminación en el panel del segmento televisivo se debatió sobre el esquema táctico propuesto por el francés Zinedine Zidane. Al final del juego los blancos perdieron con un marcador 2 a 1 en su contra en un hecho que encendió las críticas en varios sectores.

Todo parecía normal en este segmento deportivo. Aristizábal hablaba de la ausencia de Vinicius en el encuentro y además dejó de lado las presencias de James y Bale, quienes no son tenidos en cuenta por el DT merengue. Allí el exportero le reprochó su análisis y todo se descontroló.

"Eres un mal administrador", le tiró a su compañero de mesa. "Óscar, no importa. Administrador, cómo así que administrador, el fútbol no es eso. ¿No estás cansado de ver eso?", le respondió tras la interrupción de su compañero.

¡Caliente debate!#ESPNRadioColombia | Aristizábal y Óscar Córdoba enfrentaron sus conceptos sobre la manera en que Zidane proyectó el partido de #CHAMPIONSxESPN del Real Madrid ante Manchester City. pic.twitter.com/SgyGCCzLcZ — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 8, 2020

"En este momento no compaginan con el entrenador. Yo también pienso que Bale y James son para jugar en ese equipo, pero ya en este momento no. No va con ellos, entonces para qué llorar eso", complementó en su análisis el exdelantero.

