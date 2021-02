Daily Record: "Alfredo Morelos no jugará los próximos partidos de Colombia"

Lo que mucho se temía en la Federación Colombiana de Fútbol se empezó hacer realidad. La próxima convocatoria de la Selección Colombia tendría bajas muy sensibles para la díficil situación que se vive en Europa por el rebrote de Coronavirus. Desde ya, anunciaron que un cafetero no será prestado para la fecha FIFA de marzo.

Se trata de Alfredo Morelos y la información fue publicada por el diario 'Daily Record' de Escocia. El medio confirmó que el Rangers, amparado por la nueva regla, se negará a prestar al delantero colombiano para que juegue con la Tricolor los próximos partidos de Eliminatorias contra Brasil y Paraguay.

Allí aseguraron que el club de Glasgow tiene fuertes medidas de seguridad con su plantilla para evitar contagios de Covid-19. Por eso, confirmaron que Rangers no dejará que Morelos abandone territorio escocés para viajar a Sudamérica. El 'Búfalo' de Cereté permanecerá en el Reino Unido para evitar una "cuarentena obligatoria innecesaria".

Además de eso, y no menos importante, también adelantaron que Morelos no es el único jugador que no será prestado si Reinaldo Rueda lo llama. 'Daily Record' además adelantó que James Rodríguez, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Steven Alzate y Jéfferson Lerma también se perderán los próximos partidos por Eliminatorias Conmebol (todos juegan en el Reino Unido).

