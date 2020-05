Sigue la polémica: Quique Setién salió a responderle a Courtois

La Liga de España encontró su suspensión a causa del coronavirus cuando Barcelona se encontraba dos puntos por encima de Real Madrid en lo más alto de la tabla de posiciones. Como consecuencia de ello, y, mientras se espera por resoluciones en torno al futuro del mencionado certamen doméstico, desde la formación Merengue salieron al cruce asegurando que no sería para nada justo que se corone campeón al equipo comandado tácticamente por Quique Setién.

"Estamos a solo dos puntos del Barcelona y podemos ser campeones, así que sería mala suerte si la temporada se cancela. SI se decidiera en España que el Barcelona es el campeón, no me parecería justo. Hemos empatado un partido con ellos y les hemos ganado el otro. Hemos demostrado ser mejor equipo que ellos. Estamos dos puntos por detrás pero no estaría de acuerdo con esa medida", exteriorizó al respecto Thibaut Courtois, portero titular del equipo de Zinedine Zidane.

Courtois en la victoria ante Barcelona. (Foto: Getty)

"En el caso del Liverpool en Inglaterra sería distinto, lo podría entender porque no sé cuántos puntos le sacan al segundo. Me gustaría terminar la temporada. Quedan 11 partidos, es muy pronto para decidir el campeón", continuó disparando el talentoso arquero belga sobre la resolución del campeonato en España. Por supuesto, estas palabras generaron reacciones de manera casi inmediata y uno de los que se hicieron eco de ellas fue el propio entrenador de Barcelona.

"No me gustaría ganar el campeonato de esta manera pero es de sentido común que, si se detiene, la clasificación quede como está", comenzó manifestando el experimentado director técnico de 61 años de edad, que se hizo cargo de las riendas tácticas del poderoso conjunto catalán el pasado 13 de enero, luego de que se concretara la partida de Ernesto Valverde, quien fue despedido como consecuencia de los malos resultados y de la merma en el vuelo futbolístico.

"Pero la realidad es que a todos nos gustaría acabar el campeonato y ganarlo jugando todos los partidos, igual que la Champions League", profundizó el propio Quique Setién, que también fue entrenador de Racing de Santander, Polideportivo Ejido, Selección de Guinea Ecuatorial, Logroñés, Lugo, Las Palmas y Real Betis por intermedio de una videoconferencia.

