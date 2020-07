Sin piedad: Guardiola le respondió a todos aquellos que criticaron la decisión del TAS

La gran noticia de ayer en el mundo del fútbol fue que el Tribunal Arbitral del Deporte falló a favor del Manchester City.

La UEFA había sancionado al club inglés con dos años sin jugar sus competencias y una multa de 30 millones de euros por incumplimiento repetido del Fair Play financiero.

Pero el TAS determinó que no había pruebas suficientes y revocó esta decisión, manteniendo un castigo de 10 millones de euros por no colaborar con la justicia.

Las críticas a esta decisión fueron muchas, y el propio Pep Guardiola se encargó de responderlas, una por una, sin piedad.

Primero que nada, se ocupó del presidente de LaLiga, competencia de la que fue parte por mucho tiempo como DT del Barcelona: "El señor Tebas debe estar muy celoso de la Premier League. Es un experto legal increíble. La próxima vez le preguntaré qué jueces son los que deben ir. Tiene que centrarse en La Liga. Él es uno de esos que cuando la sentencia va a su favor, es perfecto, como ha pasado en España. Pero cuando va contra él siempre hay problemas. Señor Tebas, estaremos en la Champions League la próxima temporada porque lo que hicimos fue lo correcto".

Luego, explayó: "Ayer fue un buen día para el fútbol. Estoy increíblemente feliz por la decisión del TAS porque demuestra que todo lo que la gente dijo sobre el club no era cierto y que podremos defender en el campo lo que hemos ganado en el campo. Como he dicho muchas veces, si hicimos algo malo deberíamos aceptar la sanción de la UEFA. Pero tenemos el derecho a defendernos cuando creemos que lo que hicimos es lo correcto. Sería bueno que nos dejaran de criticar, pero no lo creo. Podremos jugar en la Champions League la temporada que viene porque lo hemos hecho bien".

¿Su continuidad en Inglaterra? "Mi opinión no ha cambiado, quizás ahora puedo quedarme aquí más tiempo pero la gente no entiende cómo de difícil ha sido para todos estar bajo sospecha. Antes era feliz y ahora soy feliz, pero todavía no es momento para hablar de ello. Mi situación es clara. Como dije hace un mes, me quedaré aunque no hubiera Champions League. Algunos decían que nos tenían que descender a League Two. Y también me habría quedado".

