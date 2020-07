Sorprendente: aconsejan a Luis Díaz no ir a jugar al Tottenham

Luis Díaz es uno de los jugadores con mejor proyección del fútbol colombiano. Llegó hace muy poco al Porto y en este equipo pudo consagrarse como campeón en el fútbol de Portugal tras una temporada en la que cosecharon 82 puntos.

Debido a su trabajo y en cara al mercado de pases, sus servicios podrían ser trasladados y desde Inglaterra estarían interesados en el talento del nacido en Barrancas. Se rumora con una posibilidad de que el Tottenham pueda ficharle y sea su lujosa incorporación para el siguiente campeonato.

Teniendo presente esta situación, Nelsón Gallego, formador de jugadores, recomendó al colombiano que no se adelante, ya que ,Mourinho no es un entrenador que use a jugadores de su estilo.

"Con Mourinho destacarse es difícil, Mourinho tiene que tener jugadores que golpeen que choquen, como Davinson Sánchez, pero con él (Mourinho) los jugadores buenos no funcionan", dijo en una entrevista brindada a Los Dueños del Balón en Atena 2.

El formador aconsejó al atacante y agregó que lo más recomendable es que no vaya a jugar a Inglaterrra. "A ningún buen jugador le ha ido bien con Mourinho. Le toca ir con un técnico que vaya a jugar bueno, que le deje hacer gambetas y más", sostuvo.

