Suplica piedad: Andy Delort, ex-Tigres, le escribió un emotivo mensaje al Presidente de Lyon

Président, un de mes coéquipiers a été touché gravement par ce virus.

On a été choqué, on a eu peur pour lui, pour nos proches, pour nous.

Les malades du #Covid_19 sont dans nos hôpitaux, se battent pour vivre et on remercie jamais assez le personnel soignant ❤️�� https://t.co/KlMcsNk47t