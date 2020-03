Suspenden Juventus-Milan por Copa Italia y podría no haber fútbol por un mes

El coronavirus avanza en todo el mundo, pero en Italia es un caso en particular porque es uno de los países europeos donde más se ha esparcido.

En las últimas semanas, la Serie A se ha encargado de aplazar los partidos más importantes que se debían jugar en el norte del país. Por ejemplo, el último sábado postergó para el 13 de mayo cinco partidos: Juventus vs. Inter, Milan vs. Genoa, Parma vs. Spal, Sassuolo vs. Brescia y Udinese vs. Fiorentina.

UFFICIALE

Il prefetto di Torino ha disposto il rinvio di #JuventusMilan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma domani sera a Torino. — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) March 3, 2020

Este martes, las autoridades decidieron aplazar la vuelta de semifinal entre Juventus-Milan por la Copa Italia, que debían definir al finalista del torneo después del empate 1-1 en San Siro de hace unos días.

El encuentro debía disputarse mañana, pero la competición decidió suspenderlo finalmente. El plantel visitante ya estaba en el hotel de Turín. En un principio se barajó hasta que no asistan aficionados de Lombardía, Véneto y Emilia Romagna, pero finalmente se optó por cortar de raíz.

"La Juventus respeta cualquier decisión tomada por las autoridades. La salud pública es una prioridad para esta sociedad", manifestó Claudio Albanese, jefe de comunicación de la Juventus.

Sin embargo, la noticia no se queda allí: más y más partidos se están postergando en Italia y el gobierno local tiene una recomendación para ello.

Desde las altas autoridades pretenden que no se haga ningún tipo de evento deportivo a puertas abiertas en los próximos treinta días. Sí, en Italia podría haber un mes sin fútbol o cualquier otro tipo de deporte. Medidas extremas contra el coronavirus.

