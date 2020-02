Italia ha sido el país de Europa principalmente afectado por el avance del coronavirus y uno de los más medidas preventivas a tomado.

El norte ha sido comprometido por la epidemia y desde hace días con las máximas autoridades del Calcio han puesto sobre la mesa la idea de jugar a puertas cerradas o, en último instancia, suspender los partidos.

Mediante un comunicado, la Serie A de Italia confirmó que postergó sus partidos cinco partidos que debían disputarse en esta jornada. En principio, estos debían jugarse a puerta cerrada, pero ahora las autoridades han ido por más.

Se tratan de Juventus vs. Inter, Milan vs. Genoa, Parma vs. Spal, Sassuolo vs. Brescia y Udinese vs. Fiorentina. Todos fueron postergado al 13 de mayo.

"Medidas urgentes para la contención y tratamiento de la emergencia epidemiológica del COVID-19", lee el comunicado de la Serie A.

Por otra partido, también se ha aplazado la final de la Copa Italia al 20 de mayo.

OFICIAL | #JuveInter fue postergado para el miércoles 13 de mayo de 2020 en cumplimiento con las "medidas urgentes para la contención y tratamiento de la emergencia epidemiológica del COVID-19". pic.twitter.com/jZ7Xkrf1DS — JuventusFC (@juventusfces) February 29, 2020

