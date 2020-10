UEFA Europa League: Real Sociedad vs Napoli: ¿Quién es el favorito en las casas de apuestas?

Real Sociedad vs Napoli. Real Sociedad, una de las sensaciones de Liga, y líder del Grupo F de la Europa League, recibirá a otro combinado de jerarquía, el Napoli, que aterriza en España en medio de una buena campaña en la Serie A, pero que en la competencia europea no tuvo un buen estreno, por lo que necesitan ganar para no quedar atrás.

El Reale Arena, el jueves 29 de octubre a las 21:00 hrs, será testigo de este partido por la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Europa League, y que también podrás vivir de la mano de Betfair, quien te cuenta todo lo que debes saber, junto a las mejores cuotas disponibles para ti.

Real Sociedad sólo ha perdido uno de sus 10 últimos enfrentamientos, y eso que se ha medido a algunos equipos de renombre como el Valencia o el Real Madrid, para liderar la Liga. En Europa League, Real Sociedad se estrenó ante el Rijeka. Los españoles dieron un baño de fútbol al conjunto croata, pero la solidez y fortuna que corrieron del otro lado hicieron que Real solo ganara 0-1.

Napoli vive un momento similar al de su rival, al menos en la Serie A, donde es segundo en la tabla de posiciones, pero tiene entre medio una derrota administrativa al no presentarse ante Juventus por un cuadro de coronavirus. En la primera jornada de esta fase de grupos de Europa League, los de Gennaro Gattuso no fueron capaces de superar al AZ Alkmaar y cayeron por 0-1.

Real Sociedad vs Napoli: ¿Quién es el favorito en las casas de apuestas?



El amplio favorito para ganar este partido de la fase de grupos de la UEFA Europa League es Real Sociedad, que paga en Betfair 2.4 veces lo que juegues, por sobre los 2.95 que paga Napoli si crees que ellos ganarán. Ahora, el empate entre ambos paga 3.2 veces lo que apuestes.

