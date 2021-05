Valencia vs. Eibar | VER en VIVO y EN DIRECTO por La Liga: hora, TV y streaming

La Liga de España va llegando a su fin y este domingo 16 de mayo, por la fecha 37, jugarán Valencia y Eibar. Aquí te contamos dónde VER el partido clave por el descenso EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE.

Valencia tuvo una floja temporada en La Liga. Si bien no corre riesgo y está lejos de la zona roja, el equipo dirigido técnicamente por Salvador González no tuvo un buen campeonato: marcha decimocuarto y ganó solamente nueve encuentros de 36. ¿El último duelo que disputó? 0-1 ante el Sevilla.

Por su parte, para el Eibar será un partido fundamental para soñar con salir del fondo de la tabla y zafar del descenso, aunque dependerá de varios resultados. ¿Cómo llega? Con una buena racha: le ganó al Getafe y Alaves y empató con el Betis.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 7 de diciembre del 2020 por la jornada 12 de la actual temporada. ¿El resultado? Un chato 0-0.

Día y horario: ¿Cuándo se juega Valencia vs. Eibar?

Valencia vs. Eibar por la jornada 37 de La Liga será este domingo 16 de mayo en el Estadio de Mestalla.

Horario y canal de TV según cada país:

España: 18:30 horas M. LaLiga 3, M. LaLiga 6, LaLiga TV Bar y LaLiga TV M6

Argentina: 13:30 horas por DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports

Uruguay: 13:30 horas por DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports

Brasil: 13:30 horas Watch ESPN

Chile: 12:30 horas DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports

Paraguay: 12:30 horas DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports

Venezuela: 12:30 horas por DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports

Colombia: 11:30 horas por DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports

Perú: 11:30 horas por DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports

Ecuador: 11:30 horas por DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports

México: 11:30 horas por Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: 09:30 PT/ 12:30 ET

