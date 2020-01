Valverde autrocrítico por su patada: "Me felicitaron, pero no se debe hacer"

No pudo ser para Atlético Madrid la final de la Supercopa de España. El Colchonero cayó por penales ante el Real Madrid, en un partido que pudo ganarlo durante los 120 minutos.

La jugada más clara estuvo en los pies de Morata. El ex-Juventus entraba mano a mano para darle la victoria a su equipo, pero Federico Valverde terminó barriéndolo desde atrás con las dos piernas.

Obviamente se fue expulsado el uruguayo, pero terminó siendo elogiado por todos. Hasta lo eligieron como el jugador del partido por su foul salvador que permitió que vayan a penales.

El oriental habló de eso en conferencia de presa e hizo una fuerte autocrítica: "Me han felicitado, pero hice algo que no se debe hacer. Ir con esa intención a veces es muy malo. Le pedí disculpas a Álvaro".

"No se debe hacer" declaró Fede Valverde tras consagrarse en Yeda. El uruguayo vio la roja tras una durísima patada en Yeda. pic.twitter.com/zOBtAUOo0Q — SportsCenter (@SC_ESPN) January 12, 2020

Y agregó: "No esta bueno, pero era lo único que me quedaba hacer. Intente hacer otra cosa, pero era muy rápido. Estoy feliz por el título, pero me quedó la espinita por lo que hice".

La garra charrúa fue fundamental para que el Merengue se quede con la Supercopa. Hasta Diego Simeone elogió a Valverde por la patada que le dio a su jugador.

Lee También