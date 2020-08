Víctor Montaño dice que si Morelos no fuera colombiano estuviera en Madrid o en Manchester

El Búfalo Morelos es uno de los jugadores cafeteros que más suenan en cara al mercado de pases que se desarrollará en próximas semanas. El nacido en Cereté está en el radar de un equipo francés, pero aún no hay algo oficializado y el delantero continúa militando en el fútbol de Escocia.

Por Morelos también se han interesado el West Bromwich Albion, Brighton equipos que pertemencen a la Premier League. En Italia su destino podría ser el conjunto del Sassuolo o el Bologna, clubes que por supuesto, aguardan la definición de las negociaciones entre Rangers y Lille.

Enterado de esta situación, Víctor Hugo Montaño habló de su compatriota y su futuro inmediato, dejando una declaración que causó mucha sorpresa. "Respeto mucho lo que Alfredo Morelos ha hecho en Rangers. Pero si eso hubiera sido hecho por un argentino o un brasileño, entonces equipos como el Real Madrid, Barcelona o Manchester United estarían luchando por él", sostuvo en declaraciones brindadas al diario The Sun.

Montaño reconoce el talento del atacante y no entiende porqué razón aún no se ha concluido la transferencia. "Alfredo es un jugador que te garantizará 20 goles por temporada. ¿Qué equipo no querría eso?", señaló.

En la pasada temporada el ex-Independiente Medellín disputó 1640 minutos y pudo anotar un total de 12 tantos en una campaña que argumenta el interes de varios planteles del viejo continente.

