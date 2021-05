Dónde VER EN VIVO y EN DIRECTO Villarreal vs. Sevilla por La Liga

Este domingo 16 de mayo, Villareal y Sevilla serán protagonistas de uno de los partidos más emocionantes de la fecha 37 de La Liga. Ambos tienen aspiraciones altas y aquí te contamos cómo puedes VER el partido EN VIVO y EN DIRECTO por TV y streaming.

Villareal marcha séptimo, puesto que por ahora le otorgaría la clasificación a la Liga de Conferencia. Pero si gana tiene muchas chances de pelear por ingresar a la zona de ingreso a la Europa League. ¿Cómo llega? El equipo de Unai Emery viene de vencer al Valladolid 2-0 gracias a los goles de Etienne Capoue y Gerard Moreno.

El Sevilla, por su parte, ya tiene asegurado el cuarto puesto y la clasificación a la Champions League, pero intentará ganar para seguir aceitando el funcionamiento del equipo. Además, si el Barcelona de Messi no le gana al Celta de Vigo, tendrá chances de subirse al podio.

¿Cómo terminó el último match entre Villareal y Sevilla? El dato más reciente del historial data del 29 de diciembre del 2020, cuando por la fecha 16 de la actual temporada los de Julen Lopetegui derrotaron a los de Unai Emery 2-0. ¿Los goles? Lucas Ocampos y Youssef En-Nesyri.

Día y horario: ¿Cuándo se juega Villareal vs. Sevilla?

Villareal vs. Sevilla por la jornada 37 de La Liga será este domingo 16 de mayo en el Estadio de la Cerámica.

Horario y canal de TV según cada país:

España: 18:30 horas M. LaLiga 3, M. LaLiga 4, LaLiga TV Bar y LaLiga TV M4

Argentina: 13:30 horas por ESPN 3

Uruguay: 13:30 horas por ESPN 3

Brasil: 13:30 horas

Chile: 12:30 horas ESPN 3

Paraguay: 12:30 horas ESPN 3

Venezuela: 12:30 horas por ESPN 3

Colombia: 11:30 horas por ESPN 3

Perú: 11:30 horas por ESPN 3

Ecuador: 11:30 horas por ESPN 3

México: 11:30 horas por Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: 09:30 PT/ 12:30 ET

