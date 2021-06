Xavi: "He rechazado a Barcelona en dos ocasiones"

Hace algunos días, Joan Laporta, anunció la continuidad de Ronald Koeman en el banquillo de FC Barcelona. Ambos,ya están trabajando en lo que será la próxima temporada para el equipo culé, con el gran objetivo de que Lionel Messi siga vistiendo la camiseta blaugrana. Sin embargo, antes de que el DT holandés fuera confirmado en el cargo, se habló de varios aspirantes a reemplazarlo, en los que se encontraba Xavi Hernández.

No es un secreto que Xavi le tiene un gran aprecio al Barcelona, y no es para menos, el mediocampista español vistió por 17 temporadas la camiseta blaugrana, aunque este no quiera volver en estos momentos al club que lo vió crecer.

Según reveló Xavi en la entrevista, ha rechazado en dos ocasiones la propuesta de ser entrenador de Barcelona y también contó los motivos que lo han llevado a tomar esta decisión. "Por suerte o por desgracia le he dicho dos veces no al Barcelona, por circunstancias diferentes, familiares, profesionales, contractuales... Y decir que no es muy difícil porque soy culé, pero no era el momento".

"Lo que venga ya vendrá, se valorará y decidiremos. Nos han llegado cosas años atrás, pero no era el momento. Vino el Barça y no era el momento. No hay prisa. Xabi Alonso decía el otro día que quiere ser entrenador a su manera y me siento identificado", añadió Xavi.

Lee También