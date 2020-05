¿Y la humildad, Courtois? "Ante mí, un rival se lo piensa más para meter el gol"

No hay ninguna duda de que Thibaut Courtois, actualmente en Real Madrid, integra el privilegiado grupo de los arqueros más prestigiosos del mundo en el presente.

En ese sentido, el hombre que supo atajar en equipos como Chelsea se puso al nivel de otros grandes porteros y habló de lo que generan ante cualquier futbolista rival.

"¿Oblak o Ter Stegen? Los dos son los mejores del mundo, con cualquiera me iría bien", comenzó exteriorizando Courtois en declaraciones brindadas a 'El Mundo'.

"¿Si intimida un gran portero? Ante Ter Stegen, Oblak o ante mí, un rival se lo piensa más para meter el gol", profundizó el belga, destacando su presencia y la de los mencionados.

"Mourinho una vez me tuvo con el dedo roto en el banquillo. Me dijo: 'Prefiero que, si tienes que salir, salgas tú lesionado a que salga un novato'. Y yo pensaba: 'Ya, ya, pero cómo me chuten a esa mano no la voy a parar'", siguió narrando.

Posteriormente, el también exarquero de Atlético de Madrid habló de sus ídolos y referentes: "Me fijaba en Van der Sar, Cech o Buffon. Veía mucho fútbol".

Lee También