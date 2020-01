Apenas 13 minutos son los que ha jugado James Rodríguez en este 2020 que avanza rápidamente y las noticias sobre su actualidad futbolística siguen siendo muy malas de cara a todo lo que se juega este año.

El pasado sábado, el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, descartó al colombiano para el encuentro de la Liga de España contra el Sevilla, juego que terminó a favor del equipo merengue 2-1, con doblete del brasileño Casemiro.

James Rodríguez y Gareth Bale entrenaron este lunes con normalidad con miras al partido del miércoles en la #CopaDelRey. James y Bale no estuvieron en la convocatoria del partido ante #Sevilla. #SaqueInicial #RealMadrid #LaLiga pic.twitter.com/kyZ5KD8Njd — Saque Inicial (@SaqueInicialRD) January 20, 2020

En la rueda de prensa previa a este partido, Zidane aseguró que el colombiano no estaba listo para jugar y que por eso no había sido tenido en cuenta. "James y Bale no entraron en la convocatoria ante el Sevilla porque estaban un poco tocados", dijo el francés.

Sin embargo, este lunes, en el regreso a los entrenamientos tanto al colombiano como a Gareth Bale, quienes supuestamente estaban tocados, estuvieron entrenando a la par de sus compañeros, sin ningún problema físico, lo cual abrió todas las dudas sobre las declaraciones de Zidane.

En el diario Marca, de España, se aseguró: La sorpresa, sin embargo, llegó este lunes 20 de enero cuando ambos jugadores se entrenaron sin problemas junto al resto del equipo. Es por ello que la ausencia de ambos jugadores el pasado sábado ante el Sevilla sigue siendo un auténtico misterio.

El próximo partido del Real Madrid será por los dieciseisavos de la Copa del Rey, ronda en la cual se enfrentará a Unionistas de Salamanca, un equipo de la segunda división B (tercera categoría) y allí volvería a ser tenido en cuenta James, como es habitual, en los partidos sin ninguna trascendencia.

Lee También