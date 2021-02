Real Madrid vs. Atalanta con Zidane EN VIVO por Champions League: Cómo y dónde ver desde USA

Real Madrid vs. Atalanta EN VIVO ONLINE se enfrentan este 24 de febrero por UEFA Champions League en el estadio Atleti Azzurri a las 2:00 p.m. (hora de México) y 3:00 p.m. (ET) vía TUDN en Estados Unido como ESPN y FOX Sports en el resto del mundo.

Todo el medio deportivo y la fanaticada estan atentos a este partido porque Atalanta esta cosechando triunfos no solo en el Champions League sino en las demás competencias que esta participando desde el año pasado. Estos triunfos se deben a su dupla colombiana entre Luis Muriely Duván Zapata. Caso contrario pasa en Real Madrid, que en todas las campañas no ha podido alegrar a su hinchada. Asimismo cuenta con Benzema, su máximo goleador, fuera de la cancha por una lesión.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Atalanta en vivo y online?

Mañana se dará el duelo entre ambas escuadras a las 2:00 pm de México y 6:00 p.m. (PT) / 3:00 p.m. (ET) en Estados Unidos y se llevará a cabo en el Atleti Azzurri.

Fecha: 24 de febrero

Hora: 2:00 pm de México. 12:00 am PT / 1:00 a.m. ET en Estados Unidos

Donde: Atleti Azzurri

Real Madrid vs. Atalanta: Horarios por países

México: 2:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3:00 p.m.

¿Dónde ver Atlético Real Madrid vs. Atalanta desde USA por UEFA Champions League ONLINE?

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Canadá: DAZN

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Ecuador: ESPN Play Sur

Guatemala: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Internacional: Sport 24 Extra

México: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Nicaragua: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Panamá: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Flowsports.co, Flow Sports App

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Puerto Rico: SportsMax 2, SportsMax App

Estados Unidos: SiriusXM FC, TUDNxtra, UniMás, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, CBS All Access, ZonaFutbol, Univision NOW

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

¿Cómo ver Real Madrid vs. Atalanta por Champions League gratis por app?

El canal TUDN cuenta con su propia plataforma oficial y un app donde pasará minuto a minuto del partido Real Madrid vs. Atalanta por los octavos de final de la UEFA Champions League. Puedes descargar el app TUDN App por medio de Play Store y Apple Store.

Real Madrid vs. Atalanta pronósticos:

Según FanDuel, Atalanta es el favorito de ganar este partido partido de ida de los octavos de final de la Champions League con el puntaje de +125, seguido de cerca por Real Madrid con +195 y el empate (+270).

FanDuel Real Madrid +125 Empate +270 Atalanta +195

