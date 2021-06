VER EN USA | Inglaterra vs. Alemania EN VIVO: Pronósticos, cuándo y dónde ver partido por Eurocopa 2020

Inglaterra vs. Alemania EN VIVO ONLINE: Este 29 de junio se enfrentarán en el partido por los octavos de final de la Eurocopa 2020 desde el gran Wembley Stadium. Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

Se viene uno de los clásicos más esperados del fútbol europeo, uno que lleva años esperando tanto el DT como el equipo inglés. Veinticinco años fueron lo que pasaron desde Inglaterra fue derrotado en los penaltis ante Alemania en la Eurocopa del "It's Coming Home". Aún Gareth Southgate no olvida del penalti que falló fallado y ahora dirige al equipo inglés en búsqueda de venganza y no hay espacio para errores.

Los alemanes también buscan venganza ya que aún no olvidan el gol polémico de Geoff Hurst que le permitió el pase a Inglaterra hacia el título de la Copa Mundial en 1966 en el estadio de Wembley, justo en el mismo campo que se realizará el partido por los octavos de final. ¿Te perderás este encuentro tan lleno de emociones encontrados?

Cuándo y a qué hora juega Inglaterra vs. Alemania EN VIVO en USA

Inglaterra vs. Alemania EN VIVO chocarán este 29 de junio a las 9:00 hs (PT) / 12:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Wembley Stadium.

Día: 29 de junio

Lugar: Wembley Stadium

Horario por país Inglaterra vs. Alemania

Estados Unidos: 9:00 hs (PT) / 12:00 hs (ET)

Perú: 11:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Bolivia: 12:00 m.

Venezuela: 12:00 m.

Chile: 12:00 m.

Paraguay: 12:00 m.

Argentina: 1:00 p.m.

Uruguay: 1:00 p.m.

Brasil: 1:00 p.m.

México: 11:00 a.m.

Dónde ver Inglaterra vs. Alemania en EE.UU.

Estados Unidos: TUDN Radio, TUDN App, SiriusXM FC, Univision, ESPN, TUDN USA, TUDN.com, Univision NOW

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Armenia: Armenia TV

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV, Canais Globo, NOW NET e Claro

Canadá: TSN4, TVA Sports, TSN1, TSN.ca, TSN App

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Puerto Rico: ESPN2 Caribbean, ESPNPlay Caribbean



Inglaterra vs. Alemania pronósticos en USA:

Para este partido por los octavos de final, Alemania es el equipo con mayor probabilidad de ganar sobre su rival según la casa de apuesta FanDuel, teniendo una cuota de +145. Por otro lado, Inglaterra tiene una estimación de +195, el cual tiene un ligera diferencia a lo calculado para el empate (+220).

Resultados Cuota Inglaterra +145 Empate +220 Alemania +195

*Cuotas cortesía de FanDuel

Lee También