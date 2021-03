Juventus vs. Porto EN VIVO: Conoce cómo, cuándo y dónde ver la Champions League en USA

Juventus vs. Porto EN VIVO ONLINE se enfrentará mañana, martes 9 de marzo, a las 3:00 hs (hora ET) por los octavos de final de la Champions League 2021 en el Estadio Allianz Arena. El encuentro será transmitido vía TUDN en USA; y, Fox Sports para México. Bolavip te brindará todo sobre la hora, cuándo ver y todos los detalles.

Juventus, en este partido, no podrá sumar a Paulo Dybala (lesionado), Rodrigo Bentancur (contagiado por coronavirus), Danilo Luiz Da Silva (expulsado por sanción). Por otro lado, Porto no ha ganado la Champions League desde 1996, de los cuales perdió cinco finales, por lo cual necesita ganar este encuentro para no quedar fuera.

A qué hora juegan Juventus vs. Porto ONLINE en USA

Porto vs. Juventus EN VIVO y EN DIRECTO mañana a las 15:00 hs (ET) / 12:00 hs (PT) en Estados Unidos como a las 14:00 horas en México en el estadio Allianz Arena.

Día: 9 de marzo

Hora: 15:00 hs (ET) / 12:00 hs (PT) / 14:00 hs (México)

Donde: estadio Allianz Arena

Cuando ver Juventus vs. Porto EN VIVO en EE.UU.

Estados Unidos: 15:00 hs (ET) / 12:00 hs (PT)

México: 14:00

Ecuador: 15:00

Colombia: 15:00

Perú: 15:00

Argentina: 17:00

Chile: 17:00

España: 21:00

España: 17:30

En qué canal ver Juventus vs. Porto EN VIVO en USA

Estados Unidos: SiriusXM FC, TUDN USA, TUDN.com, ZonaFutbol, UniMás, Univision NOW, CBS Sports Network, Paramount+, TUDNxtra, TUDN App

México: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Ecuador: ESPN Play Sur

España: Mitele Plus, Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Panamá: Flow Sports App, ESPN Play Norte, Flowsports.co, ESPN2 Norte

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN 2 Sur

Brasil: TNT Go, GUIGO, Estádio TNT Sports, TNT Brasil

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN 2 Colombia

Costa Rica: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Juventus vs. Porto: formaciones probables

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Álex Sandro; Chiesa, Rabiot, Arthur, McKennie; Cristiano Ronaldo y Morata.

Porto: Marchesín; Pepe, Mbemba, Manafá, Zaidú; Sérgio Oliveira, Corona, Otávio, Uribe; Marega, Taremi

Juventus vs. Porto pronósticos en Estados Unidos:

En el partido de ida, Juventus se llevó la derrota por falta de comunicación, concentración y constantes errores en la defensa. Sin embargo, Pirlo estaría trabajando en corregir estas fallas para el encuentro de vuelta. El error de Betancourt le costó su lugar en la lista de convocados.

