Osasuna vs Barcelona: pronósticos, a qué hora y en qué canales ver el partido por la LaLiga en USA

Osasuna vs. Barcelona EN VIVO ONLINE jugarán mañana, sábado 6 de marzo, a las 3:00 p.m. (hora ET) por la fecha 26 de LaLiga Santander en el Estadio El Sadar. El encuentro será transmitido vía Fanatiz como beIN SPORTS; y, Sky HD para México. Todo sobre hora, cuándo ver y todos los detalles lo tendrás en Bolavip.

En LaLiga, la escuadra de Barcelona está a cinco puntos del líder, el Atlético de Madrid. Así que no dudará en mostrar todo su poderío contra Osasuna para seguir en la lucha por el título, teniendo en cuenta que esta jornada el Atlético y el Real Madrid pueden dejar puntos.

A qué hora juegan Osasuna vs. Barcelona ONLINE en USA

Osasuna vs. Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO mañana a las 15:00 hs (ET) / 12:00 hs (PT) en Estados Unidos como a las 14:00 horas en México en el Estadio El Sadar.

Día: 6 de marzo

Hora: 15:00 hs (ET) / 12:00 hs (PT) / 14:00 hs (México)

Donde: Estadio El Sadar

Horarios ver Osasuna vs. Barcelona EN VIVO en EE.UU.

Estados Unidos: 15:00 hs (ET) / 12:00 hs (PT)

México: 14:00 p.m.

Perú: 15:00 p.m.

Colombia: 15:00 p.m.

Chile: 17:00 p.m.

Argentina: 17:00 p.m.

Uruguay: 17:00 p.m.

Ecuador: 15:00 p.m.

Dónde ver en vivo el Osasuna vs. Barcelona en USA

El partido por la fecha 26 de LaLiga entre el Osasuna y Barcelona a disputarse mañana y será transmitido en vivo en Estados Unidos gracias a diferentes señales que aquí te compartimos. Fanatiz y beIN Sports serán los encargados de pasar el encuentro en USA, mientras que Sky Sports hará lo propio en México.

En qué canal ver Osasuna vs. Barcelona EN VIVO en USA

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Argentina: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada

Chile: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

Cuba: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

Dominica: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

República Dominicana: Sky HD, ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Andina, ESPN Sur

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Haití: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

Internacional: Facebook Live, Bet365

Jamaica: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

España: Movistar Laliga 1, Movistar+, Mitele Plus, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga

Reino Unido: LaLigaTV, Premier Player HD

Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Andina, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Osasuna vs. Barcelona: formaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Junior; Busquets, De Jong, Pedri; Trincao, Griezmann y Messi.

Osasuna: Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Juan Cruz; Oier, Moncayola, Torró; Torres, Rubén García y Calleri.

Osasuna vs. Barcelona pronósticos en Estados Unidos:

El Barça se enfrentará a un duro partido contra Osasuna tras la derrota que sufrieron en el partido de ida, por lo que irá con la misma fuerza que le permitió salir ganador en los últimos siete encuentros y romper con la mala racha en El Sadar, un estadio donde nunca le fue bien.

