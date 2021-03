No lo para ni Dios: sumen otro gol más de Muriel con Atalanta en la Serie A

Una fecha más de la Serie A en Italia y el equipo que se está dando un banquete de goles es el Atalanta. Recibió la visita del Crotone en Bérgamo y los de Gian Piero Gasperini están en pleno festival de anotaciones. La pasan por arriba al equipo rival.

Y como era de esperar, ya un colombiano puso la firma en el marcador. Luis Fernando Muriel no desaprovechó la oportunidad de seguir marcando goles con Atalanta y le está haciendo pasar una pesadilla al Crotone en el Atleti Azzurri d'Italia.

En un ataque, el nacido en Santo Tomás no bajó la guardia tras haber perdido la posición con el defensa rival. 'Lucho' no dio por perdido el duelo mano a mano y el defensor terminó cometiendo un error garrafal. Metió el enganche hacia dentro en el área, se resbaló y dejó a Muriel perfilado de cara al arco. No perdonó.

Video: así fue el nuevo gol de Luis Fernando Muriel en la Serie A con el Atalanta ante Crotone

