Uno tienen dos campeonatos mundiales y otro cuenta con siete títulos en su haber. Fernando Alonso y Michael Schumacher. Ambos, protagonizaron duelos interesantes, atractivos y apasionantes durante las temporadas 2005 y 2006 de Fórmula 1, resultado ganador el piloto español.

No es necesario poner en tela de juicio la habilidad de ambos sobre la pista, pero ¿realmente están al mismo nivel competitivo, o de talento? Sí, o al menos así piensa Felipe Massa, ex piloto de Fórmula 1 y precisamente ex compañero de ambos personajes.

En el pasado, ante los rumores que situaban a Fernando Alonso de regreso en la máxima categoría del automovilismo mundial (que al final terminaron siendo ciertos), el brasileño aprovechó para dar su opinión sobre los dos, especialmente del asturiano.

“Fernando y yo siempre nos llevamos bien, nunca hubo problema. Sin duda alguno, Alonso es uno de los mejores pilotos contra los que me ha tocado luchar a lo largo de mi carrera en la Fórmula 1. Tiene un talento espectacular que se queda corto al intentar describirlo con palabras, muy similar al de Michael Schumacher, quien ha demostrado lo gran piloto que es”, afirmó Massa al medio Auto Bild.

“La relación con él (Fernando Alonso) era realmente buena, es una buena persona. El fungió como un gran compañero de escudería cuando estábamos en Ferrari, trabajaba de manera muy cercana y comprometida con el equipo para que todo marchase exactamente como tuviese que funcionar, contaba con mucho poder para llevar esas acciones a la realidad”, finalizó Massa.

El regreso de un grande

Es un hecho, oficialmente Fernando Alonso está de vuelta en la Fórmula 1. Si bien tiene varias temporadas de vuelta, en 2023 surgen nuevas esperanzas tras conducir para Aston Martin, un equipo que le ha dado al español un monoplaza competitivo para pelear en la parte alta de la tabla, por podios, y quizá, una que otra victoria.

Ante ello, el asturiano regresa con hambre de triunfo, de eso no hay duda. Su talento será fundamental para el desarrollo de la escudería, la cual busca arribar a lo más alto de la categoría para conquistar sus primeros títulos, además de servir a Fernando Alonso en su búsqueda del “incansable tercero”