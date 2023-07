Más allá de ser el primer Mundial con 32 equipos y que ocho de esas selecciones hayan tenido su debut, hay algo que está claro: es una Copa del Mundo de transición. Un fútbol femenino que hace tiempo está en crecimiento sostenido hace tiempo y que en Australia y Nueva Zelanda no sólo tendrá la despedida de varias jugadoras históricas también tiene la juventud que abre su camino. Por eso, no es casualidad que varias jugadoras de 16 años estén haciendo historia.

La irrupción de jugadoras cada vez más jóvenes en las diferentes selecciones tiene relación con el trabajo que se viene realizando en muchos países desde las bases formativas: jugadoras que hacen la diferencia en el campo de juego por sus cualidades técnico tácticas y el desarrollo que han tenido desde edades tempranas, algo que en otras generaciones no ha existido.

La más joven de la historia

En el partido que Colombia le ganó a Corea del Sur 2 a 0 tuvo lugar el debut de la jugadora más joven de la historia de la competencia, la surcoreana Casey Phair, primera jugadora mestiza en formar parte de la selección de su país. Con padre estadounidense, Phair saltó a la cancha como suplente a los 16 años y 26 días.

Así, entonces, Phair se quedó con el récord que ostentaba la nigeriana Ifeanyi Chiejine había debutado en el Mundial de 1999 con 16 años y 34 días.

Italia tiene una crack

Giulia Dragoni es de las jugadoras más jóvenes en este Mundial y la única hasta ahora que jugó de titular en su primer partido mundialista. La italiana enfrentó a Argentina jugando un partido sensacional y llevándose la victoria, teniendo 16 años y 259 días. Es, además, la jugadora más joven en debutar en la Serie A, jugando para el Inter. Pero duró poco: en enero del 2023 el Barcelona se la llevó y es la más joven no española en residir en la famosa Masía. Si bien no jugó, formó parte de la plantilla que ganó la Champions League y sí dio la vuelta con el Barcelona B.

Costa Rica crece

Las Ticas, que cayeron en su debut con España también tuvieron a su debutante adolescente: Sheika Scott ingresó al terreno de juego con 16 años y 272 días. Ella también tiene su récord: fue la más joven en anotar en la liga de su país, con apenas 14 años. Jugadora del Alajuelense, debutó en su selección en noviembre del 2022.

Con 17 años

-Kayla Jota (Filipinas) 17 años y 535 días. No debutó.

-Lara Esponda (Argentina) 17 y 259 días. No debutó.

-Solai Washington (Jamaica) 17 y 295 días. Debutó ante Francia.

-Wieke Kaptein (Países Bajos). 17 años y 328 días. No debutó.

-Milly Clegg (Nueva Zelanda). 17 años y 264 días. No debutó.